Попова рассказала, что делать, если после вакцины не появился иммунитет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как быть, если после вакцинации не появился иммунитет. По ее словам, после того, как была сделана прививка, крайне важно сходить на консультацию к врачу. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
"Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации",
— сказала она, отвечая на вопрос, что делать в случае, если иммунитет после введения вакцины так и не появился.
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