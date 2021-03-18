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Попова рассказала, что делать, если после вакцинации не появился иммунитет 

Стелла Шмель 52 минуты назад
Попова рассказала, что делать, если после вакцины не появился иммунитет
Фото: depositphotos.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как быть, если после вакцинации не появился иммунитет. По ее словам, после того, как была сделана прививка, крайне важно сходить на консультацию к врачу. Об этом она сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации",

— сказала она, отвечая на вопрос, что делать в случае, если иммунитет после введения вакцины так и не появился.
Ранее "Рамблер" писал, что из-за приема лекарств от COVID-19 могут светиться ногти.
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Коронавирус , Анна Попова , Роспотребнадзор
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