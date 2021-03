Хроники коронавируса: иммунолог развеял миф об антителах к ковиду

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В весенние месяцы люди могут стать особо восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Такие выводы сделала международная группа ученых, опубликовавшая статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, ученые объясняют, что это связано с увеличением концентрации пыльцы в воздухе. Такая концентрация никак не связана с аллергией, но способна ослабить иммунитет.

Многие врачи в России относятся к коронавирусу не как к респираторной инффекции, а как к системному васкулиту. Дело в том, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, но его влияние на легкие легче всего заметить. Об этом рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина РИА изданию РИА «Воронеж».

«Эти поражения, которые мы видим в легочной ткани, как правило, есть везде — в почках, печени, в коже. Поэтому то, что мы видим в легочной ткани, — это не пневмония. Это скорее признаки эпителиита — сосудистого поражения, поражения сосудистой стенки», — объяснила она.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов развеял популярные мифы об антителах к коронавируса. Он дал интервью радио Sputnik.

По словам медика, уровень защиты от COVID-19 определяется не только антителами, так как иммунная система состоит из множества компонентов. Поэтому измерять их количество после вакцинации нет смысла.

С июля 2021 года на севере Италии начнут производить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Repubblica.

Производством будут заниматься на заводе швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma&Biotech в Капонаго в Ломбардии.

За последние сутки в России зарегистрировали 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, за день зафиксировано 336 летальных исходов, полностью выздоровел 9 931 человек.