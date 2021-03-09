Иммунолог развеял мифы об антителах к COVID-19 

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов развеял популярные мифы об антителах к коронавируса. Он дал интервью радио Sputnik.

По словам медика, уровень защиты от COVID-19 определяется не только антителами, так как иммунная система состоит из множества компонентов. Поэтому измерять их количество после вакцинации нет смысла.

«Антитела легко считать, но они фактически не имеют значения в численном выражении для уровня защиты. Иммунный ответ есть, защита все равно есть, и ее никак не усилить», — рассказал иммунолог.

Со временем количество вырабатываемых антител уменьшается, но организм остается защищенным:

«Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с вирусом резко активизируются, причем в течение двух суток, а не в течение трех недель, как при первом контакте. И уже активирована иммунная система, и она губит вирусы при повторном контакте».

Врач посоветовал измерить количество антител перед тем, как идти делать прививку. Переболевшим около года назад, по его мнению, достаточно одного компонента вакцины. А тем, кто заразился в пределах полугода, прививаться необязательно.