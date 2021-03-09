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В России выявили 9 445 новых случаев COVID-19 

Анна Арсеньева 7 часов назад
9 445 новых случаев COVID-19 выявили в России
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зарегистрировали 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.
Как сообщает оперативный штаб, за день зафиксировано 336 летальных исходов, полностью выздоровел 9 931 человек.
Больше всего случаев по-прежнему в Москве (1066) и Санкт-Петербурге (941). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
За все время пандемии в России зарегистрировали 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 89 809 человек, выздоровели — 3 932 177.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач предупредил о смертельном исходе у детей с COVID-19.
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