9 445 новых случаев COVID-19 выявили в России

За последние сутки в России зарегистрировали 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.
Как сообщает оперативный штаб, за день зафиксировано 336 летальных исходов, полностью выздоровел 9 931 человек.
Больше всего случаев по-прежнему в Москве (1066) и Санкт-Петербурге (941). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:
стопкоронавирус.рф
За все время пандемии в России зарегистрировали 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 89 809 человек, выздоровели — 3 932 177.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач предупредил о смертельном исходе у детей с COVID-19.