9 445 новых случаев COVID-19 выявили в России

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За последние сутки в России зарегистрировали 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни.

Как сообщает оперативный штаб, за день зафиксировано 336 летальных исходов, полностью выздоровел 9 931 человек.

Больше всего случаев по-прежнему в Москве (1066) и Санкт-Петербурге (941). По остальным регионам статистика распределилась следующим образом:

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За все время пандемии в России зарегистрировали 4 342 474 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 89 809 человек, выздоровели — 3 932 177.