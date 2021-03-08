Врач предупредил о смертельном исходе у детей с COVID-19 

Врач-педиатр московской детской клинической больницы №9 имени Сперанского Григорий Шеянов заявил, что COVID-19 может спровоцировать у детей развитие мультисистемного воспаления организма, схожее с синдромом Кавасаки. Это, в свою очередь, может привести к смертельному исходу. Об этом эксперт рассказал в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, заболевание встречается у заразившихся коронавирусом детей в возрасте 8-11 лет. При этом, как отмечает доктор, смертность при развитии мультисистемного воспаления составляет 10-20 процентов.

«Показатель высок, так как после заражения счет исчисляется днями»,

— подчеркнул медик.

Педиатр перечислил основные симптомы, после появления которых нужно «бить во все колокола». Среди них — сильное повышение температуры, вялость, симптомы интоксикации, фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит, покраснение глаз и потрескавшиеся губы.

«Каждый из этих симптомов — повод срочно обращаться за помощью»,

— резюмировал Шеянов.