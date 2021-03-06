Доктор Мясников рассказал, что повышает риск заболеть COVID-19 

Многие задаются вопросом, что может повысить риск заражения коронавирусной инфекцией. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об этом в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, возбудитель COVID-19 попадает в организм сквозь особые ангиотензинпревращающие рецепторы, которые находятся в легких. Причем у мужчин подобных инструментов в организме больше.
«У мужчин их больше, чем у женщин, а у кого больше рецепторов — у того больше шансов подхватить коронавирус и пневмонию», — утверждает медик.
Таким образом, вероятность заражения коронавирусом у женщин значительно ниже, чем у мужчин, резюмировал Мясников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ждет Россию после пандемии COVID-19.