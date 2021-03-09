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Российскую вакцину начнут производить в Италии 

Анна Арсеньева 3 часа назад
С июля 2021 года на севере Италии начнут производить российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Repubblica.
Производством будут заниматься на заводе швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma&Biotech в Капонаго в Ломбардии.
Итало-Российская торговая палата уже подписала договор. До конца года планируют выпустить до десяти миллионов доз препарата. Ранее о договоренности по производству препарата на севере Италии сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Вакцина "Спутник V" входит в десятку лучших в мире по версии Всемирной организации здравоохранения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что иммунолог развеял мифы об антителах к COVID-19.
Коронавирус , Видео , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций
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