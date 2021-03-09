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Ученые доказали особую опасность коронавируса весной из-за пыльцы 

Диана Товсепова 6 часов назад
Ученые доказали особую опасность коронавируса весной из-за пыльцы
Фото: depositphotos.com
В весенние месяцы люди могут стать особо восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Такие выводы сделала международная группа ученых, опубликовавшая статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Так, ученые объясняют, что это связано с увеличением концентрации пыльцы в воздухе. Такая концентрация никак не связана с аллергией, но способна ослабить иммунитет.
Уже доказано, что пыльца уменьшает противовирусный интерфероновый ответ организма, делая инфекции более опасными. Потому как SARS-CoV-2 чувствителен к интерферонам, ученые решились проверить, может ли пыльца повлиять на уязвимость организма к COVID-19. Они считают, что чем больше больше пыльцы растений переносится по воздуху весной, тем больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией моет возникнуть.
Ученые проанализировали статистику заражений SARS-CoV-2, уровень пыльцы и погодные условия в 130 пунктах наблюдения в 31 стране на пяти континентах. При этом учитывалась плотность населения, а также эффекты от мер по социальной изоляции.
Выяснилось, что иногда, пыльца, переносимая по воздуху, в сочетании с влажностью и температурой, увеличивает частоту инфицирования на 44%. В отсутствии локдауна частота заболеваемости повышается на четыре%. Меры по социальной изоляции уменьшают этот показатель вдвое.
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