Ученые доказали особую опасность коронавируса весной из-за пыльцы 

В весенние месяцы люди могут стать особо восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Такие выводы сделала международная группа ученых, опубликовавшая статью в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, ученые объясняют, что это связано с увеличением концентрации пыльцы в воздухе. Такая концентрация никак не связана с аллергией, но способна ослабить иммунитет.

Уже доказано, что пыльца уменьшает противовирусный интерфероновый ответ организма, делая инфекции более опасными. Потому как SARS-CoV-2 чувствителен к интерферонам, ученые решились проверить, может ли пыльца повлиять на уязвимость организма к COVID-19. Они считают, что чем больше больше пыльцы растений переносится по воздуху весной, тем больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией моет возникнуть.

Ученые проанализировали статистику заражений SARS-CoV-2, уровень пыльцы и погодные условия в 130 пунктах наблюдения в 31 стране на пяти континентах. При этом учитывалась плотность населения, а также эффекты от мер по социальной изоляции.

Выяснилось, что иногда, пыльца, переносимая по воздуху, в сочетании с влажностью и температурой, увеличивает частоту инфицирования на 44%. В отсутствии локдауна частота заболеваемости повышается на четыре%. Меры по социальной изоляции уменьшают этот показатель вдвое.