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COVID-19 оказался похож на системный васкулит 

Диана Товсепова 4 часа назад
COVID-19 оказался похож на системный васкулит
Фото: depositphotos.com
Многие врачи в России относятся к коронавирусу не как к респираторной инффекции, а как к системному васкулиту. Дело в том, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах, но его влияние на легкие легче всего заметить. Об этом рассказала главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина РИА изданию РИА «Воронеж».

«Эти поражения, которые мы видим в легочной ткани, как правило, есть везде — в почках, печени, в коже. Поэтому то, что мы видим в легочной ткани, — это не пневмония. Это скорее признаки эпителиита — сосудистого поражения, поражения сосудистой стенки», — объяснила она.

Она объяснила, что течение коронавирусной инфекции не заканчивается после выписки пациента. Болезнь у некоторых протекает 6-8 месяцев. Острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки. Далее 4-12 недель проходит подострая фаза. Симптомы в это время то регрессируют, то прогрессируют.
Спустя три месяца после первых признаков COVID-19 начинается «чистый» постковид, который оказался похож на системный васкулит. Он сопровождается самыми разными симптомами, в том числе неврологическими и связанными с желудочно-кишечным трактом. При этом больные, прошедшие через реанимацию, в этот период еще и испытывают постреанимационный синдром.
Ранее "Рамблер" сообщал о психологических проблемах у переболевших.
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Коронавирус , РИА Новости
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