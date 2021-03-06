Ученые сообщили о психических проблемах у переболевших COVID-19 

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Специалисты Оксфордского университета Брукса пришли к выводу о том, что множество переболевших COVID-19 страдают нервно-психическими и когнитивными расстройствами. Научная статья появилась в журнале Frontiers in Psychology.

Исследование выявило, что 95% клинически стабильных пациентов с коронавирусом в краткосрочной перспективе пережили посттравматическое стрессовое расстройство. При этом до 42% пациентов жаловались на депрессию.

«Основными краткосрочными когнитивными расстройствами стали нарушение внимания (45%) и ухудшение памяти (от 13 до 28%)», — сообщили ученые.

Среди долгосрочных нарушений — аффективные расстройства и быстрая утомляемость. Кроме того, у 44% пациентов обнаружились проблемы с концентрацией и памятью (от 38 д 50%).