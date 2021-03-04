Хроники коронавируса: известны первые случаи «вечного» заражения COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова рассказала, что в большинстве российских регионов продолжительность иммунитета после перенесенного COVID-19 сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев после выздоровления.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что у людей с плохим иммунитетом коронавирус может оставаться в организме на долгий срок. Например, у пациентов, больных лейкемией, следы вируса сохранялись на протяжении полугода.

Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются длительное время. Одно из серьезных осложнений — нарушение свертываемости крови.

Кадр из передачи «Доктор Мясников»

По словам Мясникова, в мире сложилось представление о том, что коронавирусная инфекция течет волнами. Осенью ждали меньше заболеваний, чем весной, но вышло наоборот.

Китайские власти считают этот способ более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки. Пункты тестирования уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.