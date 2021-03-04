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Хроники коронавируса: главные новости за 4 марта 

Мария Грибова 1 час назад
Хроники коронавируса: известны первые случаи «вечного» заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Роспотребнадзоре назвали длительность иммунитета у перенесших COVID

Заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова рассказала, что в большинстве российских регионов продолжительность иммунитета после перенесенного COVID-19 сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев после выздоровления.
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Медики рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом

Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что у людей с плохим иммунитетом коронавирус может оставаться в организме на долгий срок. Например, у пациентов, больных лейкемией, следы вируса сохранялись на протяжении полугода.
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Врач-трансфузиолог объяснил, зачем проверять кровь после коронавируса

Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются длительное время. Одно из серьезных осложнений — нарушение свертываемости крови.
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Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса

Кадр из передачи «Доктор Мясников»
По словам Мясникова, в мире сложилось представление о том, что коронавирусная инфекция течет волнами. Осенью ждали меньше заболеваний, чем весной, но вышло наоборот.
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Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай

Китайские власти считают этот способ более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки. Пункты тестирования уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.
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Видео дня. Зачем во время сна зажимать подушку между ног
Комментарии 1
Коронавирус , Роспотребнадзор , РИА Новости
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