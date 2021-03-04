В Роспотребнадзоре назвали длительность иммунитета у перенесших COVID 

Заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова рассказала, что в большинстве российских регионов продолжительность иммунитета после перенесенного COVID-19 сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев после выздоровления. Об этом сообщает ТАСС.
«Причем доля сероположительных [носителей инфекции, у которых не проявляются симптомы] находится на высоком уровне независимо от клинических форм ковидных, включая бессимптомные течения»,
— поделилась Мельникова.
Она также отметила, что больше всего сероположительных наблюдается среди медработников.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников рассказал о непредсказуемости коронавируса.