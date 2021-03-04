Мясников заявил о непредсказуемости коронавируса

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Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников обнаружил странности в поведении коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, в мире сложилось представление о том, что коронавирусная инфекция течет волнами. Осенью ждали меньше заболеваний, чем весной, но вышло наоборот.

«Дальше коронавирус повел себя, как сезонная инфекция. После большого всплеска инфекция откатилась, но не более, чем наполовину, и во многих странах застыла на ровном плато», — отметил доктор.

После второй волны количество заразившихся коронавирусом стабилизировалась, а прирост числа инфицированных стал относительно устойчивым. В некоторых странах ситуацию назвали «третьей волной».

«Коронавирус очередной раз показал свою непредсказуемость», — отметил Мясников.

Врач предположил, что число заразившихся снизится и стабилизируется на три-четыре месяца, затем последует новый осенний всплеск.