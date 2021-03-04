Медики рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом 

Американские врачи обнаружили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Об этом сообщает medRxiv.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что у людей с плохим иммунитетом коронавирус может оставаться в организме на долгий срок. Например, у пациентов, больных лейкемией, следы вируса сохранялись на протяжении полугода.

Длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций. Также слабый иммунитет повышает шансы заразиться несколько раз и не позволяет вылечиться.