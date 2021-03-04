Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Медики рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом 

Даня Виттиг 45 минут назад
Медики рассказали о первых случаях «вечного» заражения коронавирусом
Фото: depositphotos.com
Американские врачи обнаружили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Об этом сообщает medRxiv.
Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что у людей с плохим иммунитетом коронавирус может оставаться в организме на долгий срок. Например, у пациентов, больных лейкемией, следы вируса сохранялись на протяжении полугода.
Длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций. Также слабый иммунитет повышает шансы заразиться несколько раз и не позволяет вылечиться.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему опасно прививать всех людей одной прививкой от COVID-19.
Видео дня. Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение