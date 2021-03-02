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Инфекционист объяснил, почему опасно прививать людей от COVID-19 одной прививкой 

Катерина Саломе 2 часа назад
Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказался о стратегии Pfizer и Moderna, которые прививают людей отCOVID-19 всего одной дозой препарата, а не двумя. Его слова приводит издание The Hill.
Доктор высказался после переговоров с представителями медицинской системы Великобритании, где уже перешли на прививки одной дозой. По мнению эксперта, США не стоит брать с британцев пример.

«Мы говорим людям, что нужно получить два укола… а потом мы говорим "Ой, нет, мы передумали"?»

— недоумевает Фаучи, подчеркнув, что такое поведение властей может усилить сомнения в необходимости вакцинации и в итоге снизить ее эффективность.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19.
Коронавирус , Видео , Энтони Фаучи , Pfizer
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