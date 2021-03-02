Инфекционист объяснил, почему опасно прививать людей от COVID-19 одной прививкой 

Главный инфекционист США Энтони Фаучи высказался о стратегии Pfizer и Moderna, которые прививают людей отCOVID-19 всего одной дозой препарата, а не двумя. Его слова приводит издание The Hill.

Доктор высказался после переговоров с представителями медицинской системы Великобритании, где уже перешли на прививки одной дозой. По мнению эксперта, США не стоит брать с британцев пример.

«Мы говорим людям, что нужно получить два укола… а потом мы говорим "Ой, нет, мы передумали"?»

— недоумевает Фаучи, подчеркнув, что такое поведение властей может усилить сомнения в необходимости вакцинации и в итоге снизить ее эффективность.