Врач-трансфузиолог объяснил, зачем проверять кровь после коронавируса 

"Если этот параметр меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 — все в порядке, можно не тревожиться, будет нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов, тромбоза. Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку", — сказал Андрей Звонков.
"Группа риска — это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", — подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik