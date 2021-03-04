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Врач-трансфузиолог объяснил, зачем проверять кровь после коронавируса 

Даня Виттиг 3 часа назад
Врач-трансфузиолог объяснил, зачем проверять кровь после коронавируса
Фото: depositphotos.com
Врач-трансфузиолог Андрей Звонков рассказал, зачем нужно отслеживать состояние крови после COVID-19 и как это лучше сделать. Его слова передает радио Sputnik
Коварство COVID-19 заключается в том, что последствия этой болезни сохраняются длительное время. Одно из серьезных осложнений — нарушение свертываемости крови.
По словам медика, перенесшим коронавирусную инфекцию, желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО, который показывает состояние свертывающей системы крови.

"Если этот параметр меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 — все в порядке, можно не тревожиться, будет нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов, тромбоза. Но если параметр больше 2, значит вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку", — сказал Андрей Звонков.

Врач-трансфузиолог посоветовал здоровым людям тоже стоит раз в полгода делать анализ крови. Особенно это важно для тех, кто относится к группе риска.

"Группа риска — это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", — подчеркнул Андрей Звонков в интервью радио Sputnik

Ранее "Рамблер" сообщал, как коронавирус связан с группой крови.
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