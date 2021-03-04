Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай 

Анальные мазки на коронавирус стали обязательным условием для въезда в Китай. Об этом сообщает The Times.

Китайские власти считают этот способ более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки. Пункты тестирования уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.

Новый способ для тестирования на начали использовать в Китае в конце января на школьниках и учителях, а также некоторых прибывающих в Китай.

В феврале некоторые представители дипмиссии США в Китае жаловались на то, что их заставляют сдавать анальные мазки на наличие COVID-19. Тогда в Китае опровергли взятие анальных мазков у американских дипломатов.

Процедура также подверглась критике со стороны японского правительства, так как они причиняют "душевные муки приезжающим".