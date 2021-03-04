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Анальные мазки на COVID-19 стали обязательными для въезда в Китай 

Даня Виттиг 2 часа назад
Анальные мазки на коронавирус стали обязательным условием для въезда в Китай. Об этом сообщает The Times.
Китайские власти считают этот способ более надежным, чем мазки из носа и ротоглотки. Пункты тестирования уже установлены в аэропортах Пекина и Шанхая.
Новый способ для тестирования на начали использовать в Китае в конце января на школьниках и учителях, а также некоторых прибывающих в Китай.
В феврале некоторые представители дипмиссии США в Китае жаловались на то, что их заставляют сдавать анальные мазки на наличие COVID-19. Тогда в Китае опровергли взятие анальных мазков у американских дипломатов.
Процедура также подверглась критике со стороны японского правительства, так как они причиняют "душевные муки приезжающим".
Ранее "Рамблер" сообщал об анальных мазках подробнее.
Коронавирус , Видео
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