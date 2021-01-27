Анальный мазок: в Китае разработали новый метод анализа на COVID-19 

В Китае разработали новый метод тестирования на коронавирус. Теперь наряду с мазками из носа и ротоглотки у пациентов берут анальные мазки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В ходе процедуры в анальное отверстие на два-три сантиметра вводят ватный тампон, пропитанный физраствором. Потом образец тестируют на наличие активных следов вируса.

Такой метод выявления COVID-19 уже активно применяется в Китае. Процедуре подвергли более тысячи учителей и учеников в Пекине, где в одной из школ был обнаружен бессимптомный больной.

Кроме того, мазок берут у прилетающих в столицу. Как рассказала изданию одна путешественница, ее попросили взять мазок самостоятельно, когда она находилась в отеле на обязательном карантине.

Ли Тонг, заместитель главного врача отделения респираторных и инфекционных заболеваний Пекинской больницы Юань, объяснил, что анальные мазки могут быть более точными, чем тесты из горла и носа, особенно при выявлении бессимптомных случаев.