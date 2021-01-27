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Стопкоронавирус.рф

Ученые: антитела перестали спасать от коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые: антитела перестали спасать от коронавируса
Фото: depositphotos.com
Антитела больше не спасают от коронавируса. Об этом заявили ученые-биологи.
Ранее эксперты утверждали, что нейтрализующие антитела способны обезопасить от COVID-19, но теперь и эта гипотеза подверглась со мнению. Специалисты пекинской больницы рассказали о своих пациентах, повторно заразившихся коронавирусом, несмотря на наличие нейтрализующих антител.
Эти антитела не спасли больных не только от реинфекции, но и от появления симптомов заражения.
В статье, опубликованной в научном журнале National Science Review, приводятся данные 273 пациентов с COVID-19. У 6 человек в течение 19-57 дней произошло повторное заражение.
В перерыве между реинфицированиями у этих людей были отрицательные ПЦР-тесты и не наблюдалось никаких симптомов.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об антителах-"оборотнях", вызывающих тяжелое течение COVID-19.
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