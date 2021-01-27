Ученые: антитела перестали спасать от коронавируса 

Антитела больше не спасают от коронавируса. Об этом заявили ученые-биологи.

Ранее эксперты утверждали, что нейтрализующие антитела способны обезопасить от COVID-19, но теперь и эта гипотеза подверглась со мнению. Специалисты пекинской больницы рассказали о своих пациентах, повторно заразившихся коронавирусом, несмотря на наличие нейтрализующих антител.

Эти антитела не спасли больных не только от реинфекции, но и от появления симптомов заражения.

В статье, опубликованной в научном журнале National Science Review, приводятся данные 273 пациентов с COVID-19. У 6 человек в течение 19-57 дней произошло повторное заражение.

В перерыве между реинфицированиями у этих людей были отрицательные ПЦР-тесты и не наблюдалось никаких симптомов.