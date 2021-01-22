Антитела-"оборотни" вызывают тяжелое течение COVID-19 

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Ученые обнаружили причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом. Об этом сообщает Nature.

Специалисты выявили антитела-"оборотни", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце.

"В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению", — отмечает иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.

Специалисты обследовали 194 человека с COVID-19 разной степени на наличие "оборотней". Исследование показало, что вирус может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма.