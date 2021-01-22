Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Антитела-"оборотни" вызывают тяжелое течение COVID-19 

Даня Виттиг 2 часа назад
Ученые обнаружили причину тяжелого течения коронавируса, связанную с аутоиммунитетом. Об этом сообщает Nature.
Специалисты выявили антитела-"оборотни", которые атакуют либо элементы иммунной системы организма, либо определенные белки в разных органах, включая сердце.

"В отличие от цитокиновых бурь, которые чаще вызывают кратковременные системные сбои, аутоантитела ведут к точечному, но долгосрочному повреждению", — отмечает иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.

Специалисты обследовали 194 человека с COVID-19 разной степени на наличие "оборотней". Исследование показало, что вирус может вызывать выработку аутоантител, которые атакуют собственные ткани организма.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие сложности могут возникнуть после коронавируса.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
06:00
«Надень шапку»: врач рассказал, работают ли мамины советы
ЗОЖ
Как вернуть обоняние после коронавируса
06:02
Как вернуть обоняние после коронавируса
Коронавирус
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
03:04
Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст
Коронавирус
Как распознать синдром раздраженного кишечника
08:23
Как распознать синдром раздраженного кишечника
Болезни и лекарства
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение