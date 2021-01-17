Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только
Вспоминаем Грачевского: Ералаш и не только Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса 

Катерина Саломе 2 часа назад
Невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала о малоизученных осложнениях после COVID-19. Этими сведениями она поделилась с «Российской газетой».
Доктор отметила, что неврологические осложнения могут появиться не только в острый период инфицирования, но и через какое-то время после выздоровления. По ее словам, из-за коронавируса также повышается шанс получить инсульт. Риск возрастает аж на шесть процентов.

«Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания»,

— подчеркнула Фомина-Чертоусова.
По словам невролога, молодые пациенты тоже находятся в группе риска, так как у них инфекция может протекать без пневмонии. А значит человек не всегда понимают, что болеет коронавирусом.

«А потом у него могут онеметь кисти рук и стопы ног»,

— резюмировала врач.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19.
Комментарии 3
Коронавирус , Видео , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение