Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса 

Невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала о малоизученных осложнениях после COVID-19. Этими сведениями она поделилась с «Российской газетой».

Доктор отметила, что неврологические осложнения могут появиться не только в острый период инфицирования, но и через какое-то время после выздоровления. По ее словам, из-за коронавируса также повышается шанс получить инсульт. Риск возрастает аж на шесть процентов.

«Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания»,

— подчеркнула Фомина-Чертоусова.

По словам невролога, молодые пациенты тоже находятся в группе риска, так как у них инфекция может протекать без пневмонии. А значит человек не всегда понимают, что болеет коронавирусом.

«А потом у него могут онеметь кисти рук и стопы ног»,

— резюмировала врач.