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Стопкоронавирус.рф

В Европе заявили, что «Спутник V» может подавить пандемию COVID-19 

Катерина Саломе 2 часа назад
Испанский журналист Федерико Куско заявил, что, создав вакцину от коронавируса «Спутник V», Россия показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, которое может подавить пандемию COVID-19. Лб этом он написал в газете Le Monde diplomatique.
Автор статьи отметил, что на Западе многие отреагировали на появление препарата скептически и безразлично. По его мнению, это связано с тем, что западные «рассказчики» годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы»,

— высказался Куско.
Журналист также подчеркнул, что Россия в отличие от США и Европы не гонится за деньгами, поэтому «не навязывает свои лекарства по астрономическим ценам». Также Куско уверен, что несмотря на западные подозрения в отношении российской вакцины, спустя 50 лет об этом вряд ли кто-то вспомнит.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что вирусолог заявил, что мутации коронавируса не делают его опаснее.
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Коронавирус , Видео , Le Monde
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