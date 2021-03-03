Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Хроники коронавируса: главные новости за 3 марта 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Хроники коронавируса: назван препарат, способный победить COVID-19
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса

На севере Италии, в Брешии, обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.
Читать новость полностью

Какой препарат способен справиться с COVID-19

Доктор медицинских наук Николай Дурманов назвал препарат, который способен победить коронавирус. Эксперт напомнил, что кроме вакцин против COVID-19 продолжается разработка лекарств.
Читать новость полностью

Ученые объяснили, как COVID-19 разрушает сердце

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в результате исследования выяснили, почему у больных коронавирусом повреждается сердце и нарушается функция его сокращения.
Читать новость полностью

Эпидемиолог: Иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала сообщил о том, что иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться.
Читать новость полностью

Инфекционист рассказал о "нигерийском" штамме коронавируса

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, опасен ли новый "нигерийский" штамм коронавируса для России.
Читать новость полностью
Видео дня. Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Комментарии
Коронавирус , Сергей Вознесенский , Александр Горелов , Николай Дурманов , РУДН , РАН , Роспотребнадзор , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что делать, если стреляет в ухе
06:08
Что делать, если стреляет в ухе
Болезни и лекарства
Год первому случаю COVID в России: каким он был
04:06
Год первому случаю COVID в России: каким он был
Коронавирус
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение