Хроники коронавируса: назван препарат, способный победить COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

На севере Италии, в Брешии, обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.

Доктор медицинских наук Николай Дурманов назвал препарат, который способен победить коронавирус. Эксперт напомнил, что кроме вакцин против COVID-19 продолжается разработка лекарств.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в результате исследования выяснили, почему у больных коронавирусом повреждается сердце и нарушается функция его сокращения.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала сообщил о том, что иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться.