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Инфекционист рассказал о «нигерийском» штамме коронавируса 

Анна Арсеньева 26 минут назад
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, опасен ли новый "нигерийский" штамм коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, вирус постоянно мутирует, поэтому вполне вероятно, что когда-нибудь может произойти изменение, и иммунитет после вакцинации станет несостоятельным. Однако он считает, что пока рано говорить об опасности "нигерийского" штамма для России.
Кроме того, по мнению Сергея Вознесенского, закрытие границ не поможет полностью обезопасить страну от появления новой мутации вируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса.
Коронавирус , Видео , Сергей Вознесенский , РУДН
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