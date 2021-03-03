Инфекционист рассказал о «нигерийском» штамме коронавируса 

По словам специалиста, вирус постоянно мутирует, поэтому вполне вероятно, что когда-нибудь может произойти изменение, и иммунитет после вакцинации станет несостоятельным. Однако он считает, что пока рано говорить об опасности "нигерийского" штамма для России.

Кроме того, по мнению Сергея Вознесенского, закрытие границ не поможет полностью обезопасить страну от появления новой мутации вируса.