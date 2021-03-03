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В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
В Италии обнаружили устойчивую к вакцинам мутацию коронавируса
Фото: depositphotos.com
На севере Италии, в Брешии обнаружили нигерийский штамм коронавируса. По словам президента Итальянского общества вирусологов и директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.
Вместе с тем в районе Брешии вновь растет число заражений COVID-19, из-за чего власти начинают ужесточать карантинные меры.
По данным Высшего института здоровья, в настоящий момент британский штамм наиболее распространен в Италии (54-64%). При этом еще в начале февраля его распространение среди инфицированных COVID-19 было менее 20%.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врачи объяснили смертельный случай после вакцины коронавируса.
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