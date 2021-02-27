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Врачи объяснили смертельный случай после вакцины коронавируса 

Даня Виттиг 5 часов назад
Врачи объяснили смертельный случай после вакцины коронавируса
Фото: depositphotos.com
Литовская служба контроля лекарств зафиксировала смерть 77-летнего мужчины после вакцинации от COVID-19. Глава ЛСКЛ Гитис Андрюлёнис уже заявил об имеющихся доказательствах того, что не вакцинация явилась причиной смерти.

"Поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как ещё одно сообщение о нежелательном эффекте", — приводит его пояснение портал Delfi.

Прививку мужчина делал в амбулаторном учреждении. Почти сразу наступила клиническая смерть, его реанимировали, но спасти не смогли.
Однако летальный исход после вакцинации назвали «случайным явлением», так как у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой.
Ранее "Рамблер" сообщал, какой штамм коронавируса можно назвать самым опасным.
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