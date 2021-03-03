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Какой препарат способен справиться с COVID-19 

Мира Маркина 2 часа назад
Доктор медицински наук Николай Дурманов в интервью радио Sputnik назвал препарат, который способен победить коронавирус.
Эксперт напомнил, что кроме вакцин против COVID-19 продолжается разработка лекарств для лечения коронавируса и его последствий. Протоколы лечения COVID-19 уже отработаны, медики точно знают, на что обращать внимание и как лечить разные группы пациентов, пояснил специалист:

«Главная цель — это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус».

Говоря о препаратах прямого действия, Дурманов привел в пример лекарства против ВИЧ и гепатита C. На разработку этих средств у ученых ушли годы, но, по мнению медика, благодаря новым технологиям препарат против коронавируса может появиться гораздо быстрее.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые впервые обнаружили мутировавший коронавирус в новорожденном.
Коронавирус , Видео , Николай Дурманов , ИА Sputnik
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