Какой препарат способен справиться с COVID-19 

Эксперт напомнил, что кроме вакцин против COVID-19 продолжается разработка лекарств для лечения коронавируса и его последствий. Протоколы лечения COVID-19 уже отработаны, медики точно знают, на что обращать внимание и как лечить разные группы пациентов, пояснил специалист:

«Главная цель — это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус».

Говоря о препаратах прямого действия, Дурманов привел в пример лекарства против ВИЧ и гепатита C. На разработку этих средств у ученых ушли годы, но, по мнению медика, благодаря новым технологиям препарат против коронавируса может появиться гораздо быстрее.