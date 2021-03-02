Ученые впервые обнаружили мутировавший коронавирус в новорожденном 

Шведские ученые впервые обнаружили мутировавшую форму коронавируса SARS-CoV-2 в новорожденном ребенке. Его мать, соответственно, была больна COVID-19. Об этом сообщает издание The Conversation.

В больницу города Мальмё была доставлена беременная женщина с сильными болями в животе. После тщательного обследования врачи обнаружили у ребенка аномально низкую частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, служит признаком недостатка кислорода.

В результате девушка родила при помощи кесарева сечения. Проведенные анализы подтвердили, что новоиспеченная мать и ее наследник заражены коронавирусом. Геномы SARS-CoV-2 были секвенированы, после чего стало ясно, что ребенок был инфицирован еще до рождения.

ученые выявили обширные повреждения плаценты из-за воспаления. Через пять дней после рождения у новорожденного произошла мутация A107G, что послужило причиной появления нового штамма COVID-19. Отметим, что это первый зафиксированный случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.

Примечательно, что женщина быстро вылечилась от COVID-19, однако новорожденному потребовалась неонатальная помощь из-за преждевременных родов. При этом у ребенка выработались антитела к вирусу, и он не страдал от серьезных симптомов.