Ученые объяснили, как COVID-19 разрушает сердце 

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе в результате исследования выяснили, почему у больных коронавирусом повреждается сердце и нарушается функция его сокращения. Об этом сообщает в журнале JACC: Basic to Translational Science.

Как оказалось, коронавирус способен проникнуть в клетки сердечной мышцы. Инфекция убивает их и разрушает отдельные мышечные волокна, которые ответственны за сокращение. При этом процесс происходит даже без воспаления мышцы.

"Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но оно не является исходной причиной повреждения сердца", — заявил один из авторов исследования доктор Кори Дж. Лавин.

Специалисты рассказали, что другие вирусные инфекции тоже повреждают сердце, но делают это через чрезмерный иммунный ответ некоторых клеток. Коронавирус нарушает правильную функцию макрофагов, моноцитов и дендритных клеток. Опасность этого заключается в том, что даже при легкой форме заболевания в будущем у переболевших COVID-19 могут возникнуть проблемы с сердцем.