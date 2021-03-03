Эпидемиолог: Иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться 

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала сообщил о том, что иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться.

"У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает",

— пояснил специалист.

По словам эпидемиолога, Т-клетки в организме человека сохраняют память о перенесенном заболевании в течение всей его жизни.

"Если мы повторно с [вирусом] встречаемся, Т-клетки дают сигнал B-клеткам, и те продуцируют антитела, которые будут нейтрализовать весь вирус",

— подчеркнул эксперт.

Т-клетки лежат в основе иммунной защиты человека. Это белые тельца в крови, способствующие выработке антител и уничтожающие вирусные клетки. В-клетки памяти также образуются в ответ на инфекцию и могут сохраняться в организме десятилетиями, готовые в любой момент произвести свежий запас антител, если патоген снова появится.