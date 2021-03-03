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Эпидемиолог: Иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться 

Мира Маркина 4 часа назад
Эпидемиолог: Иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться
Фото: depositphotos.com
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала сообщил о том, что иммунный ответ на вакцинацию от COVID-19 может задерживаться.

"У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает",

— пояснил специалист.
По словам эпидемиолога, Т-клетки в организме человека сохраняют память о перенесенном заболевании в течение всей его жизни.

"Если мы повторно с [вирусом] встречаемся, Т-клетки дают сигнал B-клеткам, и те продуцируют антитела, которые будут нейтрализовать весь вирус",

— подчеркнул эксперт.
Т-клетки лежат в основе иммунной защиты человека. Это белые тельца в крови, способствующие выработке антител и уничтожающие вирусные клетки. В-клетки памяти также образуются в ответ на инфекцию и могут сохраняться в организме десятилетиями, готовые в любой момент произвести свежий запас антител, если патоген снова появится.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые впервые обнаружили мутировавший коронавирус в новорожденном.
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Коронавирус , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , Первый канал
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