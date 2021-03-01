Хроники коронавируса: Малышева назвала срок сохранения антител после вакцины

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала срок, в течение которого у тех, кто сделал прививку от коронавируса, сохраняются антитела.

Ученые рассказали о преимуществе пациентов, потерявших обоняние и вкус во время COVID-19. В исследовании сообщается, что у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее.

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России Александр Караулов рассказал, что существует врожденный иммунитет, который способен справиться с коронавирусом.

Исследователи Колумбийского университета в США установили, что у заболевших COVID-19, принимавших статины для снижения уровня холестерина, риск смерти уменьшался примерно в два раза.