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Хроники коронавируса: главные новости за 1 марта 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Хроники коронавируса: Малышева назвала срок сохранения антител после вакцины
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Малышева назвала срок сохранения антител после вакцины

Кадр из передачи "Жить здорово!"
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала срок, в течение которого у тех, кто сделал прививку от коронавируса, сохраняются антитела.
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Ученые: у людей, потерявших обоняние при COVID-19, антитела вырабатываются активнее

Ученые рассказали о преимуществе пациентов, потерявших обоняние и вкус во время COVID-19. В исследовании сообщается, что у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее.
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Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России Александр Караулов рассказал, что существует врожденный иммунитет, который способен справиться с коронавирусом.
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Ученые из США объяснили, как статины спасают от смерти из-за COVID-19

Исследователи Колумбийского университета в США установили, что у заболевших COVID-19, принимавших статины для снижения уровня холестерина, риск смерти уменьшался примерно в два раза.
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В ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии еще не закончилась

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась. В большинстве стран у людей еще нет "достаточного иммунитета".
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Видео дня. Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , Елена Малышева , Минздрав РФ , ВОЗ
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