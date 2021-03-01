Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Малышева назвала срок сохранения антител после вакцины 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Малышева назвала срок сохранения антител после вакцины
Фото: Lenta.ru
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала срок, в течение которого у тех, кто сделал прививку от коронавируса, сохраняются антитела. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.
По словам Малышевой, длительность наблюдения за вакцинированными препаратом «Спутник V» составляет 10 месяцев. При этом на протяжении всего этого времени у тех, кто сделал прививку, сохраняется высокое количество нейтрализующих вирус антител.

«Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его», — объяснила телеврач. Малышева добавила, что, по мнению создателей вакцины, действия препарата хватит минимум на два года после прививки. «Скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год», — заключила доктор.

Ранее Малышева назвала главную ошибку россиян, которую они совершают в период пандемии коронавируса. По ее словам, вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни резко повышает сахарный диабет. Поэтому доктор посоветовала россиянам приобрести глюкометры и следить за уровнем сахара в крови.
Видео дня. Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
Последние новости
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку Саркози приговорили к реальному тюремному сроку Лукашенко произвел своего сына в генералы Лукашенко произвел своего сына в генералы Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии
Комментарии
Коронавирус , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
11:30
Зачем во время сна зажимать подушку между ног
ЗОЖ
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
06:15
Продукты, которые убивают поджелудочную железу
Болезни и лекарства
Кому нужна реабилитация после коронавируса
03:09
Кому нужна реабилитация после коронавируса
Коронавирус
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
08:07
Как снизить сахар в крови. 6 быстрых способов
ЗОЖ
Что будет, если содрать родинку
02:01
Что будет, если содрать родинку
Болезни и лекарства
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение