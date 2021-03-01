Малышева назвала срок сохранения антител после вакцины 

«Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его», — объяснила телеврач. Малышева добавила, что, по мнению создателей вакцины, действия препарата хватит минимум на два года после прививки. «Скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год», — заключила доктор.