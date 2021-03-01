Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19 

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов рассказал, что существует иммунитет, который способен справиться с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам медика, есть люди с определенной категорией врожденного иммунитета. Они сами по себе устойчивы к инфекции.
"Это еще может быть связано и с генетическими характеристиками", — заявил Александр Караулов на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".
Ранее "Рамблер" сообщал, что у людей, потерявших обоняние при COVID-19, антитела вырабатываются активнее.