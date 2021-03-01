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Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19 

Анна Арсеньева 49 минут назад
Эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19
Фото: Рамблер
Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины имени Склифосовского университета имени Сеченова Минздрава России, академик РАН Александр Караулов рассказал, что существует иммунитет, который способен справиться с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам медика, есть люди с определенной категорией врожденного иммунитета. Они сами по себе устойчивы к инфекции.

"Это еще может быть связано и с генетическими характеристиками", — заявил Александр Караулов на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

Ранее "Рамблер" сообщал, что у людей, потерявших обоняние при COVID-19, антитела вырабатываются активнее.
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Коронавирус , Минздрав РФ , РАН
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