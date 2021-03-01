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Ученые: У людей, потерявших обоняние при COVID-19, антитела вырабатываются активнее 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученые: У людей, потерявших обоняние при COVID-19, антитела вырабатываются активнее
Фото: depositphotos.com
Ученые рассказали о преимуществе пациентов, потерявших обоняние и вкус во время COVID-19.
В исследовании, опубликованном на сайте MedRxiv, сообщается, что у таких людей антитела вырабатываются дольше и активнее. В то время как у бессимптомных пациентов "антительный" ответ слабее.
Данный эффект специалисты связывают с сохранением вируса в обонятельной луковице. За счет этого он поддерживает и усиливает иммунитет.
Согласно другому исследованию Университета Вашингтона, около 30% людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления страдают от ряда симптомов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач рассказала, кто еще жалуется на потерю обоняния при COVID-19.
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