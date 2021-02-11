Врач рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при COVID 

Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, кто чаще жалуется на потерю обоняния при коронавирусе. Этим она поделилась на онлайн-семинаре «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика», передает РИА Новости.

По ее словам, женщины чаще жалуются на потерю обоняния, головные боли, заложенность носа и боли в горле при коронавирусе, чем мужчины:

«Это, возможно, связано не столько с особыми вариантами поражения в женском и мужском организме. Вероятно, что это связано с особенностями жалоб пациентов мужского и женского пола».

А наибольшие риски тяжелого и осложненного течения коронавируса, по словам специалиста, отмечается у пожилых пациентов.