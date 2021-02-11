Россиянка перенесла COVID-19 со 100-процентным поражением легких 

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Пациентка НИИ имени Склифосовского перенесла COVID-19 со 100-процентным поражением легких, и описала свои чувства. Ее слова приведены в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

«Я не могла готовить, стоять, говорить. Чувствовала, что не хватает кислорода»,

— поделилась россиянка.

Какое-то время женщина лечилась самостоятельно, из-за чего и произошло ухудшение состояния с последующей госпитализацией. Далее ее лечили на протяжении двух месяце, три недели из которых пациентка провела в реанимации.

Россиянка проходила лечение в том числе с помощью гипербарической оксигенации (насыщение пациента кислородом под высоким давлением).