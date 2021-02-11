Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, нужно ли делать вакцину от COVID-19 тем, кто уже переболел. Этим он поделился в своем Instagram-аккаунте.

По словам эксперта, пройти вакцинацию нужно в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. В обследовании на антитела перед прививкой нет оснований, так как она не способна причинить вреда тем, кто уже переболел.

«После вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если вы точно знаете, что уже переболели, то отказ от вакцинации может иметь только одну причину: вы свою дозу вакцины готовы отдать тому, кому она сейчас нужнее»,

— добавил специалист.

При этом он настоятельно рекомендует привиться тем, кто перенес вирус более шести месяцев назад.