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Комаровский рассказал, надо ли переболевшим COVID-19 делать прививку 

Мария Грибова 1 час назад
Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, нужно ли делать вакцину от COVID-19 тем, кто уже переболел. Этим он поделился в своем Instagram-аккаунте.
По словам эксперта, пройти вакцинацию нужно в том числе и тем, кто уже переболел коронавирусом. В обследовании на антитела перед прививкой нет оснований, так как она не способна причинить вреда тем, кто уже переболел.

«После вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Если вы точно знаете, что уже переболели, то отказ от вакцинации может иметь только одну причину: вы свою дозу вакцины готовы отдать тому, кому она сейчас нужнее»,

— добавил специалист.
При этом он настоятельно рекомендует привиться тем, кто перенес вирус более шести месяцев назад.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников считает, что причина возросшей смертности не в COVID-19.
Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский
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