Мясников считает, что причина возросшей смертности не в COVID-19 

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что истинная причина возросшей смертности заключается не в коронавирусе. А в неоказании соответствующей помощи больным с другими заболеваниями. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

Как заявил врач, это общемировая тенденция. На одного скончавшегося от ковида приходится двое умерших из-за того, что все силы были брошены на борьбу с COVID-19.

А в России, по его мнению, смертность от коронавируса невысокая и составляет 1,7-1,8 процента.