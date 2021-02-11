Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Мясников считает, что причина возросшей смертности не в COVID-19 

Стелла Шмель 2 часа назад
Мясников считает, что причина возросшей смертности не в COVID-19
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что истинная причина возросшей смертности заключается не в коронавирусе. А в неоказании соответствующей помощи больным с другими заболеваниями. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
Как заявил врач, это общемировая тенденция. На одного скончавшегося от ковида приходится двое умерших из-за того, что все силы были брошены на борьбу с COVID-19.
А в России, по его мнению, смертность от коронавируса невысокая и составляет 1,7-1,8 процента.
Ранее "Рамблер" писал, что Малышева перечислила главные факты о мутации коронавируса.
Видео дня. Тревожные признаки проблем с сердцем
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тревожные признаки проблем с сердцем
12:15
Тревожные признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение