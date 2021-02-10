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Стопкоронавирус.рф

Малышева перечислила главные факты о мутации коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Малышева перечислила главные факты о мутации коронавируса
Фото: Кадр из шоу "Жить здорово!"
Елена Малышева в своем Instagram раскрыла главные факты о мутации коронавируса.
По мнению медика, британская мутация не является опасной, поскольку смертность от нее составляет всего 0,4%. В то время как в целом смертность от COVID-19 оценивается в 1,15%. Таким образом, британский штамм в три раза слабее, убеждена телеведущая.
Малышева объяснила, что мутации COVID-19 происходят из-за того, что вирусу нужно проникать в клеточный геном:

«Мутируют и другие вирусы, причем у гриппа этот процесс идет значительно активнее».

По словам врача, вакцина против коронавируса эффективна и при борьбе с британским штаммом. Эксперт призвала россиян не реагировать на псевдосенсации, а анализировать и сопоставлять реальные факты.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева назвала причины потери обоняния, не связанные с COVID-19.
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Коронавирус , Елена Малышева
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