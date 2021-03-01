Ученые из США объяснили, как статины спасают от смерти из-за COVID-19 

Исследователи Колумбийского университета в США установили, что у заболевших COVID-19, принимавших статины для снижения уровня холестерина, риск смерти уменьшался примерно в два раза. О средстве, предотвращающем летальный исход в ходе коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в издании Nature Communications.

Ученые проанализировали данные о 2626 пациентах с COVID-19, которые были госпитализированы в течение первых 18 недель пандемии. При этом 648 человек регулярно принимали статины до развития COVID-19.

Среди получавших статины 96 человек (14,8%) скончались в больнице в течение месяца после госпитализации по сравнению с 172 пациентами (26,5%), которые не принимали статины. Специалисты учитывали демографические различия, сопутствующие заболевания и прием других лекарств, что могло отразиться на исходе болезни. По их оценкам, статины снизили внутрибольничную смертность в течение первых 30 дней госпитализации на 50%. Медикаменты также уменьшили содержание С-реактивного белка, который является маркером воспаления.

При этом статины не снижали риск необходимости инвазивной механической вентиляции легких (18,6% у тех, кто принимал статины, против 21,9%), количество дней на ИВЛ (13,5% против 12.8%) или продолжительность пребывания в больнице (7% против 7%).