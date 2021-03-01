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В ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии еще не закончилась 

Анна Арсеньева 33 минуты назад
ВОЗ: вторая волна пандемии еще не закончилась
Фото: depositphotos.com
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

"Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными", — сказала представитель ВОЗ.

Мелита Вуйнович отметила, что в большинстве стран у людей еще нет "достаточного иммунитета". Она посоветовала продолжать соблюдать меры безопасности, носить маски и перчатки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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