ВОЗ: вторая волна пандемии еще не закончилась

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
"Хотя она хорошо идет на спад, но в некоторых странах мы видим снова подъем, даже еще не достигнуты эпидемиологические уровни первой волны. Так что надо быть очень осторожными", — сказала представитель ВОЗ.
Мелита Вуйнович отметила, что в большинстве стран у людей еще нет "достаточного иммунитета". Она посоветовала продолжать соблюдать меры безопасности, носить маски и перчатки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, какой тип иммунитета может справиться с COVID-19.