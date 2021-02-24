Хроники коронавируса: температура воздуха влияет на передачу COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
У переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет, полученный естественным путем. Однако он не исключает повторного заражения коронавирусом. У одних количество антител начинает падать после того, как они вылечились, у других антитела наоборот — растут.
У женщины не наблюдалось распространенных симптомов — у нее не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием. Однако спустя несколько недель одна из дочерей Эбби заметила, что у матери появилось несколько залысин на голове.
Специалисты из Университета Луисвилл, Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США сравнили низкие температуры и количество инфицированных в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года.
Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ирина Орджоникидзе заявила, что людям не стоит бояться кариеса и болезней десен из-за ношения масок, а единственным негативным последствием использования таких средств защиты может стать дефицит слюны.
nsn.fm
Переболевшие коронавирусом переносить заболевания гриппом будут дольше и тяжелее, рассказала врач-терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьева. По ее словам, обычный недельный период выздоровления может затянуться на две недели, возможны осложнения.