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Хроники коронавируса: главные новости за 24 февраля 

Мария Грибова 1 час назад
Хроники коронавируса: температура воздуха влияет на передачу COVID-19
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Что говорят врачи о вакцинации переболевших COVID

У переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет, полученный естественным путем. Однако он не исключает повторного заражения коронавирусом. У одних количество антител начинает падать после того, как они вылечились, у других антитела наоборот — растут.
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Женщина облысела из-за новой коронавирусной инфекции

У женщины не наблюдалось распространенных симптомов — у нее не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием. Однако спустя несколько недель одна из дочерей Эбби заметила, что у матери появилось несколько залысин на голове.
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Ученые: температура воздуха прямо влияет на передачу COVID-19

Специалисты из Университета Луисвилл, Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США сравнили низкие температуры и количество инфицированных в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года.
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Стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ирина Орджоникидзе заявила, что людям не стоит бояться кариеса и болезней десен из-за ношения масок, а единственным негативным последствием использования таких средств защиты может стать дефицит слюны.
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Врач рассказала, как переболевшие COVID-19 переносят грипп

nsn.fm
Переболевшие коронавирусом переносить заболевания гриппом будут дольше и тяжелее, рассказала врач-терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьева. По ее словам, обычный недельный период выздоровления может затянуться на две недели, возможны осложнения.
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Видео дня. Почему зубы мудрости растут криво
Комментарии
Коронавирус , Джон Хопкинс , Ирина Муравьева , Пентагон , РИА Новости , Национальная Служба Новостей
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