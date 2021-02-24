Хроники коронавируса: температура воздуха влияет на передачу COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

У переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет, полученный естественным путем. Однако он не исключает повторного заражения коронавирусом. У одних количество антител начинает падать после того, как они вылечились, у других антитела наоборот — растут.

У женщины не наблюдалось распространенных симптомов — у нее не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием. Однако спустя несколько недель одна из дочерей Эбби заметила, что у матери появилось несколько залысин на голове.

Специалисты из Университета Луисвилл, Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США сравнили низкие температуры и количество инфицированных в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года.

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ирина Орджоникидзе заявила, что людям не стоит бояться кариеса и болезней десен из-за ношения масок, а единственным негативным последствием использования таких средств защиты может стать дефицит слюны.

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