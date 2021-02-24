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Женщина облысела из-за новой коронавирусной инфекции 

Мария Грибова 1 час назад
Женщина облысела из-за новой коронавирусной инфекции
Фото: depositphotos.com
Жительница английского города Тотнес, графство Девоншир Эбби Рид заболела коронавирусом в марте прошлого года и облысела. Об этом сообщает Devon Live.
У женщины не наблюдалось распространенных симптомов — у нее не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием. Однако спустя несколько недель одна из дочерей Эбби заметила, что у матери появилось несколько залысин на голове.

«Волосы стали выпадать клочьями. Я ужасно расстраивалась и чувствовала себя очень подавленной. Я казалась себе непривлекательной»,

— призналась она.
И только спустя время женщина прочитала в одной из статей, что 22 процента женщин, заболевших COVID-19, страдают от выпадения волос. Она также уточнила, что у нее не произошло полного облысения, лишь две залысины.
Лечащий врач Эбби Рид посоветовал втирать в место выпадения волос мазь на основе кортикостероидов, которые применяют для лечения кожных сыпей и дерматита. И уже через полгода ее волосы начали восстанавливаться.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен.
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