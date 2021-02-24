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Стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен 

Мария Грибова 2 часа назад
Стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен
Фото: РИА Новости
Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Ирина Орджоникидзе заявила, что людям не стоит бояться кариеса и болезней десен из-за ношения масок, а единственным негативным последствием использования таких средств защиты может стать дефицит слюны. Слова специалиста передает радиостанция «Говорит Москва».
Орджоникидзе отметила, что пересыхание слизистой рта может случится только в случае длительного ношения маски. Если это случилось, то достаточно выпить воды или пожевать жвачку, желательно без сахара.
Стоматолог добавила, что при должном уходе за полостью рта и регулярном посещении стоматолога от ношения маски не будет вреда.
Ранее «Рамблер» писал о том, что врач рассказал, как улучшить зрение за три минуты в день.
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