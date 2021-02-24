Что говорят врачи о вакцинации переболевших COVID 

У переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет, полученный естественным путем. Однако он не исключает повторного заражения коронавирусом. У одних количество антител начинает падать после того, как они вылечились, у других антитела наоборот — растут. "Рамблер" собрал мнения разных врачей и представителей медицинских организаций о том, нужно ли вакцинироваться людям, переболевшим коронавирусом.

"Пока не рекомендуем"

В интервью телеканалу "Россия 1" вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока что не рекомендует переболевшим вакцинироваться от коронавируса. Она отметила, что случаи повторного заражения встречаются очень редко. Кроме того, врачи не знают, что стало причиной заболевания COVID-19 во второй раз. Это может быть легкое течение болезни или ложноположительный тест на коронавирус.

"Переболевшим мы пока не рекомендуем вакцинироваться, потому что наши наблюдения свидетельствуют, что случаи вторичного заболевания SARS-CоV-2 единичны", — отметила Голикова.

Такого же мнения придерживается глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она призвала переболевших не торопиться с вакцинацией. Она также отметила, что такое решение предлагает из-за единичных случаев повторного заражения.

Что говорит ВОЗ?

Старший научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан рекомендует прививаться людям, которые переболели в легкой или бессимптомной форме, а также тем, кто болел более шести месяцев назад. Она пояснила, что у людей может быть недостаточно антител для защиты от вируса. Иммунитет у тех, кто переболел бессимптомно, гораздо слабее.

"Даже если у вас уже была инфекция, и вы получили вакцину, она действует как бустер и усиливает иммунный ответ — как ответ антител, так и ответ Т-клеток", — отметила Сваминатан.

При этом ВОЗ говорит, что тем, у кого достаточно антител, можно также не торопиться с вакцинацией, чтобы препарата хватило тем, у кого нет естественной защиты от коронавируса.

Одна прививка и антитела в "серой зоне"

Врачи высказывают разные предположения относительно вакцинации. Кто-то говорит, что "срок годности" антител составляет от шести месяцев. Однако это зависит от организма человека: у одних антитела сохраняются до трех месяцев, а у других они остаются спустя шесть-восемь месяцев.

Врачи рекомендуют вакцинироваться, если уровень антител находится в "серой зоне", то есть близким между положительным и отрицательным значениями.

Вирусологи также предполагают, что переболевшим может потребоваться только одна прививка из двух обязательных. Однако официальных подтверждений этим словам пока не поступало.