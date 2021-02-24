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Ученые выяснили, как температура воздуха влияет на передачу коронавируса 

Анна Арсеньева 1 час назад
Ученые: температура воздуха прямо влияет на передачу COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из США выяснили, что температура воздуха прямо влияет на вероятность передачи SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.
Специалисты из Университета Луисвилл, Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США сравнили низкие температуры и количество инфицированных в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года.
Как оказалось, при повышении температуры воздуха прирост инфицированных COVID-19 уменьшается. От 0 до 37 градусов Цельсия повышение на 1,8 градуса снижает рост новых случаев COVID-19 на один процент.
По словам ученых, летом распространение вируса замедляется, однако на рост новых случаев влияют и другие факторы. Например, социальное дистанцирование.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские ученые первыми выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19.
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