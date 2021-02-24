Ученые: температура воздуха прямо влияет на передачу COVID-19

Все новости на карте

Ученые из США выяснили, что температура воздуха прямо влияет на вероятность передачи SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Специалисты из Университета Луисвилл, Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США сравнили низкие температуры и количество инфицированных в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года.

Как оказалось, при повышении температуры воздуха прирост инфицированных COVID-19 уменьшается. От 0 до 37 градусов Цельсия повышение на 1,8 градуса снижает рост новых случаев COVID-19 на один процент.

По словам ученых, летом распространение вируса замедляется, однако на рост новых случаев влияют и другие факторы. Например, социальное дистанцирование.