Ещё
Далее:
Читайте также:
Стопкоронавирус.рф

Российские ученые первыми в мире выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 

Диана Товсепова 4 часа назад
Российские ученые первыми выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19
Фото: depositphotos.com
В медицинском журнале Frontiers in Immunology опубликовали исследование, которое провели российские ученые из НИУ Высшая школа экономики.
Так, ученые из РФ первыми в мире обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19.
Исследователи проанализировали Т-клеточный иммунитет — один из ключевых механизмов, которые организм использует для борьбы с вирусными инфекциями. В основе этого механизма лежит процесс презентации, или обнаружения вирусных пептидов на поверхности инфицированных клеток и последующая активация Т-лимфоцитов, способных убивать вирус.
В клетках человека за презентацию вируса отвечают молекулы человеческого лейкоцитарного антигена класса I (HLA-I). При этом набор из шести таких молекул уникален для каждого человека и передается по наследству. Именно поэтому возможность организма поэтому быстро обнаруживать вирусные пептиды определяется генетикой.
Таким образом, если набор аллелей эффективно работает на обнаружение вируса, то иммунные клетки, в свою очередь, быстро находят и уничтожают вирус. Если же генный набор человека медленно обнаруживает вирус, то более вероятно, что коронавирус будет протекать тяжело.
Ранее "Рамблер" сообщал о незаметных симптомах онкологических болезней.
Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В каких позах опаснее всего спать
08:34
В каких позах опаснее всего спать
ЗОЖ
Почему зубы мудрости растут криво
08:01
Почему зубы мудрости растут криво
Наука
Продукты, которые помогут очистить сосуды
04:49
Продукты, которые помогут очистить сосуды
ЗОЖ
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
06:14
Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Болезни и лекарства
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
01:25
Что будет, если регулярно пить отвар из луковой шелухи
Народная медицина
Правда ли, что плакать полезно
05:20
Правда ли, что плакать полезно
Наука
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
01:04
Что стало с медиком, случайно получившим пять доз вакцины
Коронавирус
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
11:43
Как вода с куркумой по утрам влияет на организм
ЗОЖ
Деменция: как правильно общаться с больными
03:09
Деменция: как правильно общаться с больными
Болезни и лекарства
Первые признаки проблем с сердцем
12:15
Первые признаки проблем с сердцем
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение