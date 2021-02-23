Российские ученые первыми выявили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19

В медицинском журнале Frontiers in Immunology опубликовали исследование, которое провели российские ученые из НИУ Высшая школа экономики.

Так, ученые из РФ первыми в мире обнаружили генетическую предрасположенность к тяжелой форме COVID-19.

Исследователи проанализировали Т-клеточный иммунитет — один из ключевых механизмов, которые организм использует для борьбы с вирусными инфекциями. В основе этого механизма лежит процесс презентации, или обнаружения вирусных пептидов на поверхности инфицированных клеток и последующая активация Т-лимфоцитов, способных убивать вирус.

В клетках человека за презентацию вируса отвечают молекулы человеческого лейкоцитарного антигена класса I (HLA-I). При этом набор из шести таких молекул уникален для каждого человека и передается по наследству. Именно поэтому возможность организма поэтому быстро обнаруживать вирусные пептиды определяется генетикой.

Таким образом, если набор аллелей эффективно работает на обнаружение вируса, то иммунные клетки, в свою очередь, быстро находят и уничтожают вирус. Если же генный набор человека медленно обнаруживает вирус, то более вероятно, что коронавирус будет протекать тяжело.