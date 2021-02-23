Вздутие живота и охриплость: врачи назвали незаметные симптомы рака

Зарубежные медики перечислили симптомы онкологических заболеваний, которые зачастую игнорируются.

Отмечается, что многие люди не обращают внимания на распространенные симптомы онкологии, потому как они не вызывают очевидного недомогания.

Так, проблемы и затруднения с глотанием могут говорить о раке пищевода, а охриплость может быть симптомом рака гортани. При этом опухшие веки могут указывать на раковую опухоль в легких.

А вот за вздутием живота может скрываться рак яичников. На рак поджелудочной железы может указывать темно-коричневый цвет мочи. Но красный оттенок мочи может говорить о раке мочевого пузыря, почек или простаты.