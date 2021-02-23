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Медики назвали симптомы рака, которые часто игнорируются 

Диана Товсепова 1 час назад
Вздутие живота и охриплость: врачи назвали незаметные симптомы рака
Фото: depositphotos.com
Зарубежные медики перечислили симптомы онкологических заболеваний, которые зачастую игнорируются.
Отмечается, что многие люди не обращают внимания на распространенные симптомы онкологии, потому как они не вызывают очевидного недомогания.
Так, проблемы и затруднения с глотанием могут говорить о раке пищевода, а охриплость может быть симптомом рака гортани. При этом опухшие веки могут указывать на раковую опухоль в легких.
А вот за вздутием живота может скрываться рак яичников. На рак поджелудочной железы может указывать темно-коричневый цвет мочи. Но красный оттенок мочи может говорить о раке мочевого пузыря, почек или простаты.
Ранее "Рамблер" рассказывал о новом исследовании ученых из США, которые выяснили, что Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), сопровождающаяся изжогой, может повысить риск развития рака гортани и пищевода.
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