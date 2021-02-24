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Врач рассказала, как переболевшие коронавирусом переносят грипп 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Врач рассказала, как переболевшие COVID-19 переносят грипп
Фото: nsn.fm
Переболевшие коронавирусом переносить заболевания гриппом будут дольше и тяжелее, рассказала врач-терапевт Коломенской центральной районной больницы Ирина Муравьёва.
По ее словам, обычный недельный период выздоровления может затянуться на две недели, возможны осложнения.
Однако заболеваемость коронавирусом и гриппом в феврале в Подмосковье снизилась по сравнению с январем, отметила она.
Чтобы не подхватить грипп в конце зимы-начале весны, нужно правильно питаться, чаще проветривать помещение и увлажнять воздух. Важны и прививки от гриппа и коронавируса, передает «Радио1».
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Коронавирус , Ирина Муравьева
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