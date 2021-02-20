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Хроники коронавируса: главные новости за 20 февраля 

Мария Грибова 1 час назад
Хроники коронавируса: Россия зарегистрировала третью вакцину от COVID
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Главврач Коммунарки сообщил о последствиях отказа от маски после вакцины

Муса Салгереев/ТАСС
Главный врач Денис Проценко рассказал о последствиях отказа от ношения маски после введения первой дозы вакцины от коронавируса. По его словам, период от первой до второй дозы наиболее сложный психологически.
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Малышева объяснила связи разных групп крови и течения COVID-19

кадр из передачи "Жить здорово"
Малышева напомнила, что разные группы крови отличаются друг от друга наличием особых белков-агглютиногенов, которые отвечают за "склеивание" или агглютинацию клеток крови. Сами же белки делятся на две группы: "А" и "Б".
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Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Минздрав сообщил, что в России зарегистрирована еще одна вакцину от COVID-19. "КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.
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Нарколог заверил, что после коронавируса невозможно уйти в запой

После перенесённого COVID-19 люди часто отмечают ухудшение психологического состояния. Некоторые пытаются "лечить" апатию алкоголем, но тщетно.
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Иммунолог рассказала об устойчивых к COVID-19 людях

Иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина рассказала о том, что существуют люди устойчивые к коронавирусу. Она также добавила, что если прежний перенесенный вирус был хотя бы немного похож по антигенам, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним.
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Видео дня. Какие продукты помогут очистить сосуды
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Коронавирус , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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