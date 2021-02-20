Хроники коронавируса: Россия зарегистрировала третью вакцину от COVID

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Муса Салгереев/ТАСС

Главный врач Денис Проценко рассказал о последствиях отказа от ношения маски после введения первой дозы вакцины от коронавируса. По его словам, период от первой до второй дозы наиболее сложный психологически.

кадр из передачи "Жить здорово"

Малышева напомнила, что разные группы крови отличаются друг от друга наличием особых белков-агглютиногенов, которые отвечают за "склеивание" или агглютинацию клеток крови. Сами же белки делятся на две группы: "А" и "Б".

Минздрав сообщил, что в России зарегистрирована еще одна вакцину от COVID-19. "КовиВак" создали в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН

После перенесённого COVID-19 люди часто отмечают ухудшение психологического состояния. Некоторые пытаются "лечить" апатию алкоголем, но тщетно.

Иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина рассказала о том, что существуют люди устойчивые к коронавирусу. Она также добавила, что если прежний перенесенный вирус был хотя бы немного похож по антигенам, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним.